İstanbul'da operasyon, 229 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde 39 ilçe de gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 bin polisin katıldığı uygulamaya Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekât, Yunus Timleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince polis ekipleri katıldı. İki gün süren uygulamada 21 bin 466 kişinin sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 229 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, öte yandan şüphelilerin üzerlerinde ve göstermiş oldukları yerlerde yapılan aramalarda; 18 silah ve bu silahlara ait 55 mermi, 615 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, 2 Çalıntı Otomobil, 2 Çalıntı Motosiklet ve 4 bin 212 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Pasaportu olmayan 2 kadın şahıs hakkında işlem yapılırken 408 işyeri denetimden geçirildi. Bu iş yerlerinden 3’ü mühürlenirken 7 işyerine idari para cezai uygulandı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 5 asker kaçağı askerlik şubesine teslim edildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 2 bin 216 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 14’ü trafikten men edilirken 84 araca işlem yapılarak 55 bin 589 TL para cezası kesildi.