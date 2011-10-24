-İstanbul'da olası deprem hazırlığı TBMM (A.A) - 24.10.2011 - İstanbul, olası bir depreme karşı hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'da 932 okul, güçlendirme fizibilite çalışması kapsamına alındı, güçlendirilmesi ekonomik bulunmayan okulların yıkılıp yeniden yapılması için 316 proje hazırlandı, 48 hastane ve poliklinikte güçlendirme fizibilite çalışması yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın depreme ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. İstanbul'da 58 bin 815 adet 104 milyon 853 bin 972 metrekare işin denetiminin, 268 yapı denetim kuruluşu ve 11 binin üzerinde denetim elemanınca sürdürüldüğünü belirten Bayraktar, yapı denetim kuruluşlarınca güçlendirme projesi ve imalatı denetlenen 223 yapının bulunduğunu bildirdi. İstanbul'da olası bir deprem sonrası vatandaşı bilinçlendirme süreci üzerine İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Bayraktar, müdürlüğün, deprem öncesi ve sonrası durumlara ait projelendirmeleri organize ettiğini kaydetti. Bayraktar, İstanbul'da yer alan kamu binaları ile kamu kullanımında yer alan alt yapıların güçlendirme çalışmaları ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'nin (İSMEP) İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yürütüldüğünü anımsattı. İSMEP'in Türkiye'de uygulanan ilk risk azaltma projesi olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Dünya Bankası'ndan sağlanan 310 milyon Avro kredinin, İstanbul Valiliği İl Özel İdaresine tahsis edildiğini, bu sayede dış kaynaklı bir projenin ilk kez yerinden yönetiminin sağlandığını belirtti. İSMEP'in, Avrupa Yatırım Bankası'ndan aldığı ek bütçeyle, 610 milyon Avro'ya ulaştığını ifade eden Bayraktar, bu kaynak ile öncelikli olarak yaklaşık 500 bin metrekarelik hastane binası ve 400 bin metrekarelik okul binasının iyileştirilmesi veya yeniden inşa edilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bayraktar, ''Okul ve hastaneler için teknik ekipman alımı, öncelikli hastanelerin yeniden inşa edilmesi, kurulacak iki adet İL ADM Komuta Kontrol Merkezlerinden bir tanesinin yapımı gerçekleştirilecektir'' dedi. Bakan Bayraktar, güçlendirme projeleri kapsamında, resmi kurum binalarına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. 932 okulun, güçlendirme fizibilite çalışması kapsamına alındığını ifade eden Bayraktar, İstanbul İl Özel İdaresi bütçesinden 84 okulun güçlendirildiğini, depreme dayanıklı olmayan 175 okul binasının yıkılarak yeniden inşa edildiğini belirtti. Bayraktar, İSMEP kapsamında 315 okulun güçlendirilmesi ve 37 okul binasının yıkılarak yeniden yapımının tamamlandığını, 8 okulun yapım çalışmasının devam ettiğini, güçlendirilmesi ekonomik bulunmayan okulların yıkılıp yeniden yapılması için 316 projenin hazırlandığını kaydetti. Bayraktar, iç kaynak kullanılarak, 7 sosyal hizmet binası, 2 yurt binasının yanı sıra İSMEP kapsamında da 3 öğrenci yurdunun depreme karşı güçlendirildiğini vurguladı. Bayraktar, 2 sosyal hizmet binası için yeniden yapım projelerinin hazırlandığını vurguladı. Bugüne kadar 48 hastane ve poliklinikte güçlendirme fizibilite çalışmasının gerçekleştirildiğini ifade eden Bayraktar, 3 hastanenin de güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Yıkılmasına karar verilen Koşuyolu Kap ve Damar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerine yapılması planlanan Koşuyolu Pediatrik Hastanesi için tasarım ve yapım kontrollüğü müşavirlik hizmeti ihalesinin sonuçlandığını kaydeden Bayraktar, proje çalışmalarının devam ettiğini anımsattı. Bayraktar, Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesinde 2 bin 115 metrekare alana yaptırılan Türkiye'nin ilk Deprem Hastanesinin hizmete hazır olduğunu bildirdi.