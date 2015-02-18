İstanbul'da okullar yarın da tatil mi?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, okulların yarın da tatil edilmesine yönelik değerlendirmenin akşam saatlerinde yapılacağını söyledi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'e İBB Başkanı Kadir Topbaş ile düzenlediği basın toplantısında bazı soular yöneltti.

Yarınla ilgili değerlendirmenin yine akşam saatlerinde yapılacağını söyleyen Şahin, "Yarınla ilgili değerlendirmemizi yine akşam saatlerinde yapacağız. Trafikte herhangi bir riskle karşılaşılmasın diye yapıyoruz. Okul servisleri trafiğe çıkmayınca nispi bir rahatlama sağlanıyor. Trafik kazalarının oluşturduğu bir tıkanıkla karşı karşıya kaldık. Bugün servislerde trafiğe çıkmış olsaydı daha yoğun bir trafikle karşılaşılacaktı" diye konuştu.

İstanbul'da okullar yoğun kar yağışının oluşturacağı olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için bugün tatil edilmişti.

Vali Şahin'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bütün kurumlarımız güzel bir çalışma örneği sergiliyor. Kar yoğun tipi şeklinde devam ediyor. Bu yoğunluk görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürüyor. Sizlerin aracılığıyla sürücülerimizi 'yola çıkarken tedbirli olmaları ve zincir bulundurmaları' konusunda uyarıyorum. Gerekmedikçe özel araçlarımızla yola çıkmayalım.

Toplu ulaşımda bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum. En iyi ve süratli şekilde karla mücadelemiz devam ediyor. Dün iki büyük tıkanma yaşadık. TIR'larımızın tedbirsiz yola çıkmalarından kaynaklandı. Ağır tonajlı vasıtalarımız zincirli ve tedbirli yola çıkması lazım. Tüm sürücülerimizden kazalara karşı emniyet şeritlerini boş bırakmalarını rica ediyorum.

Ben tüm sürücülerimizden bu konuda duyarlılık bekliyorum. Evsizlerle ilgili ve yolda kalan vatandaşlarımızla ilgili belediyemizin çalışmaları devam ediyor."