-İSTANBUL'DA OKULLAR İÇİN 2 BİN 518 POLİS GÖREVLİ İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - İstanbul'da yeni eğitim-öğretim döneminin başlayacağı 20 Eylül Pazartesi günü bin 18 ilk ve ortaöğretim okulunun önü ve çevresinde 2 bin 518 emniyet personeli görev yapacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazartesi günü saat 07.00'den itibaren il genelinde trafik yoğunluğu yaşanan ana arter, kavşak ve okul önlerinde öğrenci ve vatandaşların trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, trafik yoğunluğuna ve asayişe müessir olaylara müdahale etmek amacıyla, bin 18 ilk ve ortaöğretim okulunun önü ve çevresinde, 541 ekip, 118 motosikletli unsur, 78 çekici ve 305 yaya personel olmak üzere toplam 2 bin 518 personel görevlendirildiği belirtildi. Vatandaşların ve öğrencilerin, Emniyet Müdürlüğüne ait (0212) 214 41 50, (0212) 665 10 20, (0212) 214 41 75, (0216) 343 07 87 ve (0216) 567 48 18 numaralı telefonları arayarak, trafik ve yol durumu hakkında bilgi alabilecekleri, servislerle ilgili şikayetlerini iletebilecekleri kaydedildi.