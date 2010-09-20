-İSTANBUL'DA OKULLAR DAHA GÜVENLİ İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - İstanbul'da 39 ilçede polis sorumluluk bölgesinde bulunan 2 bin 79 okula yönelik hazırlanan ''Okullarda Güvenli Ortam Projesi'' çerçevesinde, okulların dışında ve içinde güvenlik tedbirleri alındı. Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında bilgi veren Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şubeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sıtkı Akgül, İstanbul'da 2.5 milyon öğrencinin bugün okullarına başladığını belirterek, alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde okullarda güvenli eğitimin sağlanması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına ilişkin yapılan çalışmaları anlatan Akgül, İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde bulunan 2 bin 79 okulun tek tek tarandığını ve daha önce polise intikal eden olay sayıları, bulunduğu mekan ve çevre faktörlerine göre 3 derecede sınıflandırıldığını kaydetti. Birinci derecede sınıflandırılan 285 okulun var olduğunu dile getiren Akgül, tüm okulları kapsayacak şekilde her okulun giriş ve çıkış saatlerinin 15 dakika öncesi ve 15 dakika sonrasında görev yapacak resmi bir ekip planladıklarını da ifade etti. Akgül, okul yönetimiyle ilişki halinde olacak okul irtibat görevlileri uygulamasını da başlattıklarını dile getirerek, iki kişiden oluşan ekibin 20-25 okuldan sorumlu olacağını söyledi. Okul dışında görev yapacak resmi ekibin okulun etrafını kontrol ederek, okulla ilgisi olmayan, eğitim ve öğretimi etkileyecek kişileri gözeteceğini ve gerektiğinde de yakalayacağını anlatan Akgül, çocuk birimlerinde çalışan polislerden planlanan okul irtibat görevlilerinin de okul idareleri ile iletişim halinde olacağını belirtti. -"FARKINDAYIM ALDANMAM"- ''Yeni eğitim ve öğretim döneminde çocuklarımızın kendilerini her türlü istismar ve mağduriyetten korumalarına yönelik afişler de hazırladık'' diyen Akgül, ''8 Güvenlik Kuralını Bilirim'', ''Farkındayım Aldanmam'' gibi başlıklarla hazırlanan bu afişlerin tüm anaokulu, ilk ve orta öğretim kurumlarına asılacağını söyledi.