-İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNE ZAM YOK İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda, İstanbul'da okul servislerine zam yapılmayacağını bildirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, UKOME'nin aldığı karara göre, okul servislerinde öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatillerin ücrete tabi olacağı, yarı yıl tatilinde ise öğrencinin okula gitmediği günler için ücret alınmayacağı ifade edildi. UKOME kararına uymayan ve yarıyıl tatilinde öğrencinin okula gitmediği günler için ücret talep eden ve ücret tarifesinin üzerinde fiyat uygulayan okul servis araçları için ise ilgili cezai müeyyideler uygulanacağı belirtilen açıklamada, ''Okul servis araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen güzergah kullanım izin belgesi olmadan İstanbul genelinde faaliyet gösteremeyecekler'' denildi. Karara göre, 0-3 km arası servis ücreti 130 TL, 3-5 km arası 135 TL, 5-7 km arası 150 TL, 7-9 km arası 155 TL, 9-11 km arası 195 TL, 11-13 km arası 220 TL, 13-15 km arası 240, 15-17 km arası 255, 17-19 km arası 275, 19-21 km arası 290, 21-23 km arası 300, 23-25 km arası 305 TL olacak. 25 km'nin üzerindeki her bir km için 2 lira 80 kuruş ilave yapılacağı kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi: ''Köprü geçiş ücreti fiyatlara ilave edilir. Tarifede belirtilen mesafe dilimlerine ait km'nin 400 metre aşılması halinde bir üst dilim ücreti ödenir. Etüt için yapılan taşımalarda servis ücretinin en fazla yüzde 30'u ilave edilir. Kardeş indirimi, birinci kardeşe yüzde 10, ikinci kardeşe yüzde 20 indirim olarak uygulanır. Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir. Yarıyıl tatili ücreti alınmaz.'' Açıklamada ücret tarifesinde belirtilen fiyatların dışında ücret talep eden ya da ilgili UKOME kararında belirtilen hükümlere uymayan ve vatandaşa gerektiği gibi davranmayan okul servis araçları ile şoförler hakkında tüm şikayetlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alo Beyaz Masa 153'e ya da ''topluulasim@ibb.gov.tr'' internet adresine mail yoluyla iletilebileceği belirtildi.