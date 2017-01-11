İstanbul’da öğrenciler 3 günlük tatil sonrası eğitime başlıyor

İstanbul'da geçtiğimiz haftasonundan bu yana yağan kar yağışı etkisini kaybetti. 3 günlük kar tatili sonrası öğrenciler yarın eğitimine devam edecek.

Meteoroloji'den elde edilen hava durumu raporlarına göre İstanbul'da bugün kar yağışı olmayacak.

Ancak geçtiğimiz günlerden beri kar yağışının olmasının ardından soğuk havanın gelmesi don ve buzlanma olaylarına sebep oldu.

Bu durum ise veli ve öğrencileri tedirgin ediyor. 12 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil edilmesi için Vasip Şahin'e mesajlar gelmeye başladı.