İstanbul’da Newroz, Kartal’da kutlanacak

İstanbul Valiliği’ne yapılan başvurunun ardından kentteki Newroz’un 21 Mart’ta Kartal Meydanı’nda kutlanabileceği açıklandı.

Gazete Karınca'da yer alan hbaere göre İstanbul Newroz Tertip Komitesi, dün yaptığı bir açıklama ile 21 Mart Salı günü kentin 3 bölgesinde kitlesel bir şekilde kutlamaların yapılması için valiliğe başvuru yapıldığını açıklamıştı. İstanbul Valiliği’nden bu talebe kısmi de olsa olumlu cevap geldi. Talep edilen 3 bölgeden sadece Kartal Meydanı’na izin verildi. Böylece İstanbul Newrozu, yarın saat 11.00 ila 15.00 arasında Kartal Meydanı’nda kutlanacak. Tüm ilçelerde merkez noktalarda kaldırılacak olan araçlar ile Newroz alanına ulaşılabilinecek. Alanda, en az 400 kişi de güvenlikten sorumlu olacak. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile HDP Milletvekili Garo Paylan başta olmak üzere HDP ve HDK’den de çok sayıda kişi Newroz’da yerini alacak.

Diğer il ve ilçelerde kutlamalar şöyle: