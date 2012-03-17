İstanbul'da Nevruz öncesi KCK operasyonu

T24 - Maltepe'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı operasyon timi önceden belirlenen adreslere özel harekat ve çevik kuvvet desteğiyle operasyon yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Maltepe Gülensu Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle operasyon yaptı. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda birçok adrese eş zamanlı olarak girildi. Bomba imha ekiplerinin operasyon düzenlenen evlerin içinde ve dışında metal dedektörleri ile bomba ve bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler aradığı bildirilirken, geçtiğimiz günlerde Duygu Sokak'ta bomba bulunan evin çevresi de polisler tarafından didik didik aranıyor. Operasyonların KCK'ya yönelik olduğu bildirildi. Herhangi bir direnişle karşılaşılmayan operasyonlarda çevvik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.