T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da 'Naylon Fatura' operasyonu: 55 gözaltı

İstanbul'da, 'naylon fatura keserek haksız kazanç' elde ettikleri öne sürülen şirketlere yönelik operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı

21 Şubat 2009 02:00

İstanbul'da, “naylon fatura keserek haksız kazanç” elde ettikleri öne sürülen şirketlere yönelik operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bazı iş yerlerinde “naylon fatura kesilerek haksız kazanç elde edildiği”ni tespit etti.

Başlatılan çalışma kapsamında yapılan takibin ardından söz konusu iş yerlerine yönelik operasyonlar düzenleyen ekipler, yeminli mali müşavir, vergi denetçisi ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 55 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24