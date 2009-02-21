İstanbul'da 'Naylon Fatura' operasyonu: 55 gözaltı

İstanbul'da, “naylon fatura keserek haksız kazanç” elde ettikleri öne sürülen şirketlere yönelik operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bazı iş yerlerinde “naylon fatura kesilerek haksız kazanç elde edildiği”ni tespit etti.



Başlatılan çalışma kapsamında yapılan takibin ardından söz konusu iş yerlerine yönelik operasyonlar düzenleyen ekipler, yeminli mali müşavir, vergi denetçisi ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 55 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.



