İstanbul'da minibüs ücretlerine zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu (UKOME) kararı ile İstanbul'da minibüslerde zam yapılmasına karar verdi.

İstanbul'da kısa mesafe yani indi-bindi olarak adlandırılan minibüs ücreti 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrencilerin ödeyeceği ücret de 1.15 liradan 1.25 liraya yükseltildi.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre minibüs ve dolmuşlara yapılan zam oranı yüzde 9 ile 11 arasında gerçekleşti.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Sami Şahin belediye otobüslerine de zam geldiğini ancak son anda kararın geri çekildiğini ileri sürdü.