İstanbul'da minibüs ücretine zam

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde minibüs ücretleri yeniden düzenlendi.

Düzenleme kapsamında, Bakırköy-Topkapı hattı 2,10, Yeni Mahalle-Topkapı 2, Gaziosmanpaşa-Cevizlibağ hattı 1,90, Beşiktaş-Sarıyer hattı 2,20, Esatpaşa-Üsküdar hattı 2, Kadıköy-Ünalan hattı 2, Üsküdar-Ataşehir hattı 2,30, Sefaköy-Yeşilköy hattı 1,80 ve Bostancı-Sanayi Dudullu hattı da 2,10 lira olarak belirlendi.

Açıklamada, ''indi-bindi'' ücretinin ise 1,50 lira olduğu duyuruldu.