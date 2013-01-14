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Ekonomi

İstanbul'da minibüs ücretine zam

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası, kent genelinde minibüs ücretlerine yüzde 4,75 zam yapıldığını açıkladı

14 Ocak 2013 14:33

 

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde minibüs ücretleri yeniden düzenlendi. 
Düzenleme kapsamında, Bakırköy-Topkapı hattı 2,10, Yeni Mahalle-Topkapı 2, Gaziosmanpaşa-Cevizlibağ hattı 1,90, Beşiktaş-Sarıyer hattı 2,20, Esatpaşa-Üsküdar hattı 2, Kadıköy-Ünalan hattı 2, Üsküdar-Ataşehir hattı 2,30, Sefaköy-Yeşilköy hattı 1,80 ve  Bostancı-Sanayi Dudullu hattı da 2,10 lira olarak belirlendi. 
Açıklamada, ''indi-bindi'' ücretinin ise 1,50 lira olduğu duyuruldu.

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