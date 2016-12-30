İstanbul’da mezar yerlerine de zam geldi

Yeni yıl zamları ‘furyası’ndan mezarlıklar da nasibini aldı. İstanbul’daki Çengelköy, Karacaahmet, Zincirlikuyu ve Aşiyan mezarlıklarında boş mezar yerinin fiyatı 25 bin liraya yükseldi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bu ay onaylanan yeni fiyat tarifesine göre, “Cenazelerin soğuk hava tesisli belediye gasilhanelerinde bekletilmesi, İstanbul dışına nakil, tabut, ilaçlama, tabut örtüsü, İstanbul içi ve dışı cenaze nakilleri, ölü doğum, çocuk ve yetişkinler için tabutsuz ve lahitsiz defin işlemleri” ücretsiz olmaya devam edecek. Çocuk mezar yerlerine ise zam gelmedi.

Yeni fiyat tarifesine göre, Anadolu yakasında Çengelköy ve Karacaahmet, Avrupa yakasındaysa Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriye ve Nafibaba’da mezarlıklar fiyatları ‘el yakıyor.’

Bu mezarlıklarda cenaze için yer bedeli geçen yıl olduğu gibi 6 bin lirayken, mezarın yanındaki boş yerlerin bedeli yüzde 13.64 artarak 11 bin liradan 12 bin 500 liraya, cenazenin olmadığı boş mezar yeri ise 22 bin liradan 25 bin liraya çıktı.

İkinci grup mezarlık yerlerinde, cenazeler için yer bedeli olan 1100 liralık meblağ değişmezken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 4 bin 500 liradan 5 bin liraya çıktı. Boş mezar yeri bedeli ise aynı artış oranıyla 9 bin liradan 10 bin lira oldu. Üçüncü grup mezarlık yerleri içinse ücret cenazeler için 100 lira, cenaze yanındaki boş yer için ise 2 bin lira olarak belirlenirken, boş mezar bedeli 4 bin liraya kadar çıktı. Dördüncü grup mezarlıklara zam yapılmazken, azınlık mezarları da zamdan etkilendi.

Cenaze bedeli olan 500 lira sabit kalırken cenazenin yanındaki boş yer bedeli 3 bin 500 liradan 4 bin liraya, boş mezar yeri bedeliyse 6 bin liradan 6 bin 500 liraya çıktı.