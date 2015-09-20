İstanbul'da metrobüs kazası; 5 kişi yaralandı

Bakırköy İncirli mevkisinde bariyerlere çarpan cip, metrobüs yoluna girerek metrobüsle çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.



Avcılar'dan Bakırköy yönüne giden ve kazaya karışan cip yoldan kaldırılırken, Avcılar istikametine giden metrobüs de uzun uğraşların ardından yoldan çekildi.



Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik uzun bir süre tamamen dururken, Cevizlibağ-Avcılar arasında her iki istikamette de metrobüs kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.