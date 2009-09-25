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Yaşam

İstanbul'da metro saatlerinde değişiklik

25 Eylül 2009 19:20

İstanbul'da metro saatlerinde değişiklik

Taksim ile Atatürk Oto Sanayi arasındaki metronun çalışma saatleri uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taksim–4. Levent hattı ile sinyal entegrasyonu gün içinde 09.30–17.00 saatleri arasında sağlanan metro, yeni entegrasyon ile 4. Levent–Atatürk Oto Sanayi arasında 06.15-21.07 saatleri arasında çalışacak.

Sefer aralıklarının bir süre daha 11 dakika olarak uygulanacağı belirtilen açıklamada, bundan sonraki hedefin, son seferin hafta içi saat 24.00'e, hafta sonu 01.00'e kadar uzatılması, 4. Levent'te aktarma yapılmadan kesintisiz seyahat edilebilmesi ve sefer aralıklarının kısaltılması olduğu ifade edildi.

4. Levent istasyonunda kullanılmayan sol peronun bu sabahtan itibaren yolcuların hizmetine açıldığı belirtilen açıklamada, bu peron sayesinde yolcu sirkülasyon ve bekleme alanlarının iki katına çıkartılarak ulaşımın rahatlatıldığı vurgulandı.


 

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