-İstanbul'da metro hattı Boğaz'a uzayacak İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, metro hatlarından bir tanesi olarak Levent'ten Hisarüstü denilen Boğaziçi Üniversitesinin bulunduğu noktaya kadar metro hattının uzatılması karanını verdiklerini belirterek, ''Şu anda çalışmalar devam ediyor'' dedi. Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Askar Shokybayev, kentteki görevinin son bularak Dubai'ye atanması dolayısıyla Topbaş'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Topbaş, bir gazetecinin ''Büyükşehir Belediyesinin projesi olan Levent'ten Hisarüstü'ne oradan da füniküler sistemle Aşiyan'a inecek mini metro hakkında bilgi verebilir misiniz'' sorusu üzerine yönetime geldikleri günden bu yana, en büyük yatırımları ulaşıma ayırdıklarını belirtti. Bugüne kadar ulaşıma yaptıkları yatırımın 22 milyar lira olduğunu dile getiren Topbaş, toplu taşımanın yaygın olması oranında, trafiğin o ölçüde rahat olacağını anlattı. Levent'ten Hisarüstü denilen Boğaziçi Üniversitesinin bulunduğu noktaya kadar metro hattının uzatılması kararını verdiklerini ve çalışmaların sürdüğünü belirten Topbaş, ''Kısa sürede tamamlanacağını umuyorum. Tabii ki oraya gittiğimiz de arzu ettiğimiz şudur ki Boğaz'a bir füniküler sistemle yüzeyden, Taksim'deki gibi Dolmabahçe-Tünel şeklinde değil, inme şeklinde. Bunun Avrupa'da örnekleri var. Bu başarılırsa sahille bütünleşme imkanı olur. Böylece sahil trafiğine büyük destek vermiş oluruz'' diye konuştu. Buna benzer bir çalışmayı Üsküdar-Ümraniye, Ümraniye-Altunizade hattının Çekmeköy'e uzanan metro hattının da sahile erişebilme imkanı aramayı arzu ettiklerini Topbaş, bunlardan bir tanesinin belki Küçüksu Deresi civarına inebileceğini, belki başka nokta seçilirse böylece tepelerden gelenlerin sahile inmesini, sahilden gelenlerin de tepelere çıkmak suretiyle feniküler sistemle metro hatlarına ulaşmayı ve daha hızlı bir trafik akışı oluşmasının sağlanabileceğini belirtti. Boğazın her iki yakasındaki sahillerde yoğun trafik yaşandığını, böylece tepelerdeki metrolarla sahili bağlayacaklarını ve bunun önemli bir çözüm olacağını belirten Topbaş, start verildi, çok kısa sürede biteceğini tahmin ettiğini kaydetti. Topbaş, ''Tek tüp olarak yapacağız, aynı tüpten gidiş geliş sağlanacak. Etiler hattı yol genişliği açısından çok sıkıntılı bir bölge. Böylece oradan otobüs hattı yerine metro ile erişim sağlanacak bir sistem devreye girecek'' dedi.