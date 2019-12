İstanbul’da ‘metro ağı’ hem havada hem karada

T24

‘Bakırköy-Bağcılar hattı’



‘4 kişiden biri otomobil sahibi’



‘3. Köprü’de raylı sistem'



Karayoluna uzun vadede 717 kilometre daha





Denizyolu da unutulmadı





Şehir genelinde 35 ayrı hat



Kent ulaşımından sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, İstanbul’u 2023’e kadar nasıl bir ulaşım ağı beklediğini Milliyet’e anlattı; “İstanbul’un ulaşımını 2023’e kadar örümcek ağı gibi öreceğiz“ dedi. Milliytet gazetesinde yer alan haber şöyle:İstanbul’da raylı sisteme ağırlık verileceğini anlatan Hacımustafaoğlu, mevcut hat uzunluğunun 153 kilometre olduğunu, 2023 yılında bu hatların 641 kilometreye tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, “İstanbul’un gelecekteki nüfus, istihdam değerleri ve yolculuk özellikleri değerlendirilerek gerçekleştirilmesi gereken büyük ulaşım yatırımlarının belirlendiği Ulaşım Ana Planı öngörüleri doğrultusunda 2023 yılı İstanbul geneli raylı sistem ağı hedefi toplam 641 kilometre olarak belirlendi. İstanbul’da 2004 yılı öncesinde 117 kilometre olan mevcut hat uzunluğu günümüze kadar 36 kilometre uzatılarak 153 kilometreye ulaştı. Tüm bu hatlar günlük 1 milyon 280 bin yolcu taşımakta” dedi.Hacımustafaoğlu, 2023’e kadar kenti metro ağıyla donatmayı hedeflediklerini belirterek, yapılacak hatlarla ilgili şu bilgileri verdi:“Anadolu yakasında Kadıköy-Kartal, Üsküdar-Sancaktepe, Marmaray bağlantılı Kartal-Sabiha Gökçen Havalimanı, Kartal-Sultanbeyli-Çekmeköy, Bostancı-Ümraniye, Kadıköy-Üsküdar-Altunizade metro hatları çalışmaları sürmekte. Marmaray hattı için Söğütlüçeşme-Kartal banliyö tren hattı standartlara uygun hale getiriliyor. Avrupa yakasında sadece Şişhane-Taksim-Hacıosman metro hattı hizmet veriyor. Bayrampaşa-Bağcılar-İkitelli-Başakşehir-Olimpiyat Stadı, Şişhane-Yenikapı, Bakırköy-İncirli-Beylikdüzü-TÜYAP, Bakırköy (İDO)-Bağcılar, Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Çağlayan Adliye-Kağıthane-Metris-Bağcılar, Gayrettepe-Çağlayan-Zeytinburnu metro hatları, yapmayı planladığımız, bir kısmına da başladığımız hatlardır. Metro hattını 2023’ten sonra Silivri’ye kadar uzatmayı planlıyoruz.”İstanbul’da günümüzde 1000 kişiye 139 otomobil düştüğünü, bu sayının 2023’te 1000 kişiye 250 otomobile ulaşacağını belirten Hacımustafaoğlu, “Yani 2023’te İstanbul’da her dört kişiden biri otomobil sahibi olacak. Eğer İstanbul’da her yıl 200 kilometre yol yapılırsa bugünkü mevcut durumdan çok az bir iyileşme sağlanabilir. Karayolu oldukça maliyetli bir iştir. Bir kilometre yolun maliyeti 50 milyon Euro’dur. Bizim her gece bu kentin trafiğini nasıl iyileştiririz diye uykularımız kaçıyor” diye konuştu.Karayolu olarak İstanbul’da en önemli projenin tekerlekli araçlar için boğaz tüneli ile üçüncü Boğaz köprü projeleri olduğunu belirten Hacımustafaoğlu, “2023 yılına kadar bu iki projenin de hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Büyük olasılıklı 2016-2018 yıllarında bu iki proje de hayata geçirilir. Tekerlekli tünel projesinin Avrupa yakası girişinin Yenikapı Balık Hali, Anadolu yakasında da Haydarpaşa düşünülüyor. Avrupa ve Anadolu yakası arasında yapılacak tekerlekli geçidin ihalesi tamamlandı. 2016 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Denizin altından tünel kazılarak yapılacak. Üçüncü köprünün geçiş noktaları tam olarak netleşmedi. O köprüde bir de raylı sistem olacak. Yani tekerlekli araçların yanı sıra bir de raylı sistem ilave edilecek” dedi.- Toplamda 53 kilometrelik Şişhane-Yenikapı metrosu, Aksaray-Yenikapı metrosu, Kadıköy-Kartal-Kaynarca metrosu, Bağcılar-Mahmutbey-İkitelli-Olimpiyat Köyü metrosu inşaatları devam etmekte ve 2013’e kadar tamamlanmaları hedeflenmekte.- 20 kilometrelik Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu metrosu ise ihale edilmiş olup sözleşmesi imzalanarak 36 ay içerisinde tamamlanması hedeflenmekte.- 25 kilometrelik Bakırköy-Şirinevler-Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metrosu ve 9 kilometrelik Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Bağcılar (Kirazlı) metrosu ise Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmak üzere protokol çalışmaları devam etmekte.- 24.5 kilometrelik Kabataş-Beşiktaş-Şişli-Giyimkent-Bağcılar metrosu yapım ihalesine çıkma sürecinde olup önümüzdeki aylarda ilana çıkması beklenmekte. 7 kilometrelik Yenikapı-Bakırköy (İncirli) metro hattının ise proje çalışmaları tamamlanmış olup önümüzdeki yıl yapım ihalesine çıkılması planlanmakta.- Yapım İhalesine çıkmak üzere uygulama projeleri devam eden toplam 24 kilometre raylı sistem hattı bulunmakta. Marmaray inşaatının da tamamlanması ile 2018 yılına kadar ilk etapta 295 kilometrelik temel network’ün oluşması hedeflenmekte. 2023 yılına kadar ise 345 kilometrelik etüt edilen hatların inşaatının eklenmesi ile 641 kilometrelik hattın tamamlanması hedefleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılına kadar mevcut karayolu şebekesine kısa vadede (2009-2014) 159 kilometre, orta vadede (2014-2018) 196 kilometre ve uzun vadede (2018-2023) 195 kilometre olmak üzere toplam 550 kilometrelik yol, Ulaştırma Bakanlığı tarafından da orta dönemde 140 kilometre ve uzun dönemde 27 olmak üzere toplam 167 kilometre yol ilave edildi. 2023 yılı itibariyle planlanan tüm karayolu projeleri ise 717 kilometreden oluşmakta. Bu projeler şöyle: Silivri, Ataşehir, Altınşehir Kayabaşı, Halkalı, Kıraç, Sultanbeyli, Arnavutköy, Ispartakule, Yakuplu ve Pendik bölgesel karayolu projeleri, uzun dönemde planlanan tünel projeleri (Armutlualtı-Poligon, Ayazağa-Armutlualtı, Beylerbeyi-Hekimbaşı, Çayırbaşı-Derbent, Dolmabahçe-Fulya, Fulya-Levazım, Harem-Beylerbeyi, Levazım-Armutlualtı, Zincirlidere-Levazım) ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olarak 3. Köprü ve Bağlantı Yolları (orta dönem), Şile Otoyolu (kısa dönem), Karayolu Tüneli (orta dönem) ve İstanbul-Çanakkale Otoyolu (uzun dönem) projeleri.Sürekli artan trafik talebi ve boğaz köprülerinin kapasitesinin zirveye ulaşması nedeniyle arz/talep boşluğunu doldurmak için yaka geçişi yapan deniz ulaşımının payı tekrar artmaya başladı. Deniz ulaşımı Boğaz kıyısındaki yerleşimler için karayolu ulaşımına karşı vazgeçilmez bir alternatif olarak düşünülüyor. Hacımustafaoğlu, bu nedenle mevcut hatlardaki kapasiteyi artırıcı önlemlerin kısa vadede ele alınması gerektiğini belirterek, şöyle konuşuyor: “Bunlar: Mevcut filonun kapasitesi artırılarak modernize edilmesi gerekmektedir (Yeni araçlara yatırım yapılırken eski araçların modernize edilerek kısa mesafede kullanılması ve mevcut iskelelerin işletme kapasitesinin geliştirilerek yenilenmesi). Gelecekteki talebi karşılamak ve Boğaz’ı geçen yük trafiğini hafifletmek için Ambarlı merkezli Ambarlı Mudanya, Ambarlı, Eskihisar gibi Ro Ro hatları önerilmiştir. Ayrıca Ambarlı Bandırma, Gemlik Ambarlı, Bandırma Gümüşyaka Ro Ro hattı ve İstinye- Çubuklu, Tarabya - Paşabahçe arabalı vapur hatları planlama kapsamında yer almaktadır.”