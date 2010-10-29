-İSTANBUL'DA METREKAREYE 48 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye ortalama 48 kilogram yağış düştü. AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Çatalca'da 54, Florya'da 31, İstinye'de 65, Kurtköy'de 31 ve Sarıyer'de 35 olmak üzere kentte metrekareye ortalama 48 kilogram yağış düştü. Kentte, rüzgarın saatteki ortalama hızının 102 kilometreye kadar çıktığını ifade eden yetkililer, Sarıyer'de 30, Kurtköy'de 30, İstinye'de 65, Florya'da 55, Çatalca'da 102 kilometre hıza ulaşan rüzgarın hayatı olumsuz etkilediğini kaydetti. Yetkililer, İstanbul'daki sağanak yağışın yarın akşam saatlerinde etkisini azaltacağını ifade etti. İstanbul genelinde etkili rüzgar nedeniyle 52 ağaç devrilirken, 22 tabela ve 6 evin çatısı uçtu, 3 kanalizasyon hattı taştı. Avcılar Ambarlı, Kadıköy, Arnuvutköy ve Büyükçekmece'nin bazı semtlerinde su baskınları yaşandı. Sağanak yağmur kentin trafiğini de olumsuz etkiledi. Trafiğin durma noktasına geldiği birçok yerde maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Asya istikametinde yağış nedeniyle bir tırın üzerinden düşen konteyner, uzun süre trafiğin akışını engelledi. Bu nedenle köprüde uzun kuyruklar oluştu. Konteyner kaldırılmasının ardından trafik tekrar açıldı. Avcılar E-5 karayolu Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bayrampaşa'da elektrik direği ve Beyoğlu'nda trafik levhası otomobillerin üzerine düştü. İtfaiye ekipleri yol kenarlarında devrilme ihtimali olan ağaçları keserek, olası kazaları önledi. Bu arada kentte devam eden yağışlar, barajların doluluk oranını yüzde 63,93'ten 64,64'e çıkardı. -BAZI SEFERLER İPTAL- Öte yandan İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18.15 Armutlu-Armutlu/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 15.30 Bandırma/Yenikapı hızlı feribot, 07.30 Bandırma/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 07.00 Yenikapı/Bandırma hızlı feribot, 31 Ekimde 16.00'da yapılacak Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.