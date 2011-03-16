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Yaşam

İSTANBUL'DA MESAİYE YAZ SAATİ AYARI İSTANBUL (A.A)

16 Mart 2011 18:35

-İSTANBUL'DA MESAİYE YAZ SAATİ AYARI İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - İstanbul'daki devlet dairelerinde mesai saatleri, 28 Mart'ta geçilecek yaz saati uygulaması çerçevesinde 08.30-17.00 olarak belirlendi. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: ''Bakanlar Kurulunun 1 Mart 2011 tarihli kararı gereğince 28 Mart 2011 tarihinden itibaren ülke genelinde ileri saat uygulamasına geçilecektir. Gün ışığından yararlanıp enerji tüketiminin azaltılmasının yanı sıra sabah ve akşam saatlerindeki trafik yoğunluğu da dikkate alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince ilimizde mesai saatleri 28 Mart'tan itibaren 08.30-12.30 ve 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır.  Belirlenen çalışma saatlerine mutlaka riayet edilecek, uygulama, birim amirleri tarafından sürekli izlenerek tüm personele imza karşılığı duyurulacaktır.''

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