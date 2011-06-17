-İSTANBUL'DA 'LYS ULAŞIMI' ÜCRETSİZ İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Üniversiteye girişte ikinci aşama sınavlarının yapılacağı 18, 19 ve 26 Haziran'da, İstanbul'da sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İETT, Ulaşım A.Ş ve Şehir Hatları tarafından 18, 19 ve 26 Haziran'da yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) girecek öğrencilere ve sınavda görevli olanlara ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Mart'ta aldığı karar ile LYS'ye girecek öğrenci ve görevliler, sınav günü, ÖSYM'nin belirlediği sınav saatine kadar, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Sınava girecek öğrenciler ve sınavda görevli öğretmenlerin sınav yerlerine ulaşımında kolaylık sağlamak ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşvik etmek amacıyla alınan karardan faydalanmaları için sınava giriş belgelerini görevliye ibraz etmeleri yeterli olacak.