AA’dan “CHP’li İlgezdi’nin kiralık makam aracında infaz” iddiası

İstanbul Kağıthane’de, bir şirkette yönetici olduğu belirtilen Gökhan Arıcan, lüks bir aracın içinde ensesinden vurulmuş olarak bulundu. Anadolu Ajansı’ndan bir muhabirin emniyetten aldığı bilgiye göre Arıcan'ın içinde vurularak öldürüldüğü otomobilin, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin kiralık makam aracı olduğu iddia edildi.

İlgezdi ise yaptığı bir açıklama ile haberin doğru olmadığını söylerken söz konusu olan aracı hiçbir zaman kullanmadığını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Arıcılar Mevkii'ndeki Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, arkasında beyaz bir otomobilin durduğu, park halindeki 06 BG 3143 plakalı lüks otomobilin içinden 1 el silah sesi duyuldu.

Daha sonra, şoför mahallinin yanında oturan bir kişi, otomobilden inerek, arkada duran beyaz araca bindi. Bu sırada, cadde üzerinde devriye görevi yapan bir polis ekibi, lüks otomobilin şoför mahallindeki kişinin uyur vaziyette olduğunu görünce, kontrol etmek istedi. Polis, aracın kapısını açtığında, şoförün kanlar içinde olduğunu fark etti. Bu sırada, arkadaki beyaz otomobilin sürücüsü aracı çalıştırdı. Polislerin durdurmaya çalışmasına rağmen, otomobil sürücüsü süratle olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, şoför mahallindeki kişinin ölmüş olduğunu tespit etti. Polis tarafından yapılan incelemede, ensesinden tek kurşunla vurulmuş kişinin, araçlara siren ve çakar sistemi monte eden bir şirkette yönetici olarak çalışan Gökhan Arıcan (35) olduğu öğrenildi.

Araç ve ceset üzerinde yapılan incelemelerin ardından, Gökhan Arıcan'ın naaşı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay yerine yakın bir yerde oturduğunu söyleyen İsmail Kaya adlı vatandaş, “Silah sesi duydum. Arkasında beyaz bir araba duruyordu. Bir kişi ön kapıdan indi, beyaz arabaya bindi. Zaten polis arkadaşlar da önünü kesmeye çalıştı. Ancak dörtlüleri yakıp yandan kaçıp gittiler" dedi.

AA: Araç CHP'li vekile ait

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Arıcan'ın içinde vurularak öldürüldüğü park halindeki 06 BG 3143 plakalı otomobil, CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi'nin kiralık makam aracı.

İlgezdi'den açıklama

İlgezdi, haberlerin gerçek olmadığını dile getirdi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Basın yayın organlarında söz konusu taşıtı makam aracı olarak kullandığıma dair haberler, hakikatlere aykırıdır. Bahse konu araç, gerek şahsım ve gerekse de yakınlarım adına kayıtlı olmadığı gibi kira vb. hukuki ilişkiye dayalı kullanılmamıştır. Tarafımca hiçbir zaman kullanılmamış araç ile ilgili avukatım tarafından soruşturmayı yürüten adli makamlar nezdinde girişimde bulunulmuş olup, şahsımı karalamaya yönelik ve asılsız haberlerle ilgili şikâyet ve yasal başvuru haklarım kullanılacaktır. Aracın şahsımla hiçbir ilgisi olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururum"