 İSTANBUL'DA LODOS DİREK DEVİRDİ, DALGALAR 1 METREYİ BULDU

- Kartal\'da lodosun hızı 104 km\'yi buldu.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA

İstanbul\'da lodos ve yağmur etkili oldu. Silivri\'de dalgalar 1 metreye kadar yükselirken, Bahçelievler\'de de şiddetli rüzgarın etkisiyle aydınlatma direği devrildi.

Silivri\'de oluşan dalgalar sahilde demirli tekneleri beşik gibi salladı. Vatandaşlar ise zaman zaman yürürken zor anlar yaşadı. Öte yandan Bahçelievler\'de bir pankartın asılı olduğu aydınlatma direği rüzgarın şiddetiyle devrildi.

RÜZGARIN HIZI 104 KM OLDU

Kentte rüzgarın hızı 104 kilometreye ulaştı. Meteoroloji\'den alınan bilgiye göre Kartal /Aydos\'ta rüzgarın hızı 104 kilometre olarak ölçüldü. Tuzla Aydınlı\'da lodos 99 kilometre hızla eserken Beykoz\'da 87.5 kilometre olarak ölçüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri sahilden görüntü

-Teknelerden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Devrilen aydınlatma direği

-Diğer detaylar