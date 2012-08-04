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Yaşam

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Boğazı çevresi ve Anadolu yakasında öğleden sonra başlayan kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü yağışın, akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi

04 Ağustos 2012 18:07

İstanbul Anadolu Yakası'nda aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle ev ve işyerlerine su basarken, araçlar yolda kaldı. Sultanbeyli'de yağmur nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Öğle saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış Anadolu Yakası'nı olumsuz etkiledi.

Yağış, özellikle Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde etkili olurken ev ve işyerlerini su bastı.

Yağmur nedeniyle yolda biriken su nedeniyle araçlar mahsur kalırken, yardımlarına itfaiye ekipleri yetişti.

Araçların bir çoğu itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarılırken, bazı sürücüler de yağmurun şiddetini azaltmasıyla birlikte kendi imkanlarıyla yollarına devam etti.

Sokak üzerinde biriken suların evlerine girmesini engellemek isteyen bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin gelmesini beklerken, küreklerle suyu tahliye etmeye çalıştı.

Diğer yandan, Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde bulunan alt geçit suyla dolunca araç trafiğine kapatıldı.

Zabıta ekipleri her iki yönden de tünelin girişinde bekleyerek araçları başka yöne sevk etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yarın, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinde yağış beklendiği belirtildi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında etkisini artıracağı, akşam ve gece saatlerinde Rize başta olmak üzere Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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