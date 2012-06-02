İstanbul'da kurulacak 'Yenişehir'de 1 milyon kişi yaşayacak

Karadeniz'in kuzey şeridinde kurulacak yeni İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanı inşa edilecek. 2020 Olimpiyat Köyü'nü de barındıracak bölgenin adı Yenişehir olacak.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 2011 seçimlerinde en önemli projelerden biri olarak açıkladığı yeni İstanbul'un planı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, çalışmalar kapsamında dünyaca ünlü ABD'li planlama uzmanı Mimar-Urban Green Global Yöneticisi Sidney Rasekh çağrıldı.

2011 Temmuz ayından itibaren İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi bünyesinde oluşturulan Rasekh başkanlığındaki ekibin 5 ay süren çalışmalar sonucunda, Karadeniz'in kuzey şeridinde kurulacak yeni şehrin plan ve proje çalışmaları tamamlandı.



Nüfusu 1 milyon olacak



40 bin hektar büyüklüğündeki arazi üzerinde inşa edilecek yeni şehrin konsepti ekolojik çevre dostu olarak belirlendi. Ekolojik Yeni İstanbul adıyla hazırlanan projeyle, Karadeniz kıyısındaki eski maden ve taş ocağı alanlarını geri kazanarak 1 milyon kişinin barınacağı sürdürülebilir ve ekolojik bir kent oluşturmak amaçlanıyor. Sarıyer, Çatalca ve Eyüp ilçelerine bağlı 10 köyü kapsayan yeni şehirde, 400 bin kişilik istihdam oluşturulması hedefleniyor. İstanbul'un Pekin, Londra'ya ve Moskova'dan Kahire'ye doğru oluşmuş bir eksen merkezinde bulunduğu göz önüne alınarak tasarlanan şehir sayesinde, bu ekonomik fırsattan faydalanarak uluslararası iş alanları ve ticaretin yer alabildiği bir odak noktası haline getirilmesi amaçlanıyor.



2020 Olimpiyat Köyü



2020 Olimpiyatları'nda adaylık başvurusu yapan İstanbul'un olimpiyat köyü de yeni şehre inşa edilecek. 700 hektarlık alanda yapılacak olimpiyat köyünde oyunların yapılacağı sportif merkezler, konaklama alanları ve medya yerleşkesi de yer alacak. Olimpiyatlar sonrasında ise bu alanlar üniversite ve kentsel hizmet alanlarına dönüştürülecek. 25 bin kapasiteli konaklama alanı ve sosyal kullanım alanlarının yer alacağı yapılar üniversite ve spor merkezi olarak da kullanılabilecek.



Teknoloji üssü



Havalimanıyla bağlantılı olarak yeni ileri teknoloji üssünün inşa edileceği şehirde iki büyük üniversite ve araştırma hastanesi yapılacak. İleri teknoloji parkıyla entegre olacak üniversitelerden biri 25 bin diğeriyse 15 bin öğrenci kapasiteli olacak. Üçüncü köprü ve otoyol geçişiyle doğrudan bağlanacak şehir hızlı tren taşımacılığından da faydalanacak. Taksim ve Suriçi gibi merkezi noktalara çabuk erişimin sağlanabilmesi için metro sistemleri yeni şehre uzatılacak. Ayrıca Kruvaziyer Limanı inşa edilecek. Yeni liman sayesinde 9.5 milyon olan yıllık turist sayısı 22 milyona çıkarılacak. İstanbul'un ekolojik dokusunu korumaya katkı sağlamak amacıyla tarım alanları oluşturularak kentin tarım ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılanması sağlanacak.



En büyük havaalanı



Yenişehir projesinin en önemli parçalarından birini teknolojik havaalanı oluşturuyor. Atatürk Havalimanı uçuş trafiğini azaltarak yeni uçuş merkezi olarak planlanan havalimanı 3 bin 500 hektarlık alanı kapsıyor. Altı pistten oluşan yeni havalimanı yıllık 100 milyon yolcu kapasitesiyle dünyadaki en büyük havalimanı olacak. Avrupa, Asya ve Ortadoğu finans ve turizm merkezi olması düşünülen şehrin yeni havaalanı sayesinde, İstanbul'un uluslararası havacılık piyasasındaki rolünü ileriye taşımak ve Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey Afrika için bölgesel merkez haline getirilmesi planlanıyor.