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İstanbul'da kurt kapanı 23 denetimleri

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor

07 Eylül 2018 17:56

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri ile deniz polisi de destek veriyor.
Kurt Kapanı-23 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.39 ilçede yapılan denetimlerde özel harekat polisleri de önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü\'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı denetimler kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlarda denetim gerçekleştiriliyor. Denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.
Çamlıca gişelerde yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durduruldu. Şüpheli araçlar dedektör köpekleriyle arandı.Denetimler 16.00\'a kadar sürecek.

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