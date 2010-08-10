-İSTANBUL'DA KUMAR OPERASYONU: 23 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Bahçelievler'de kumar oynadıkları ve oynattıkları öne sürülen 23 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Yenibosna Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Gülen sokaktaki bir binada kumar oynandığını belirleyen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu yere operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadıkları ve oynattıkları iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte tombala makinesi ile çok sayıda oyun pulu ve kart ele geçirildi. Şubeye götürülen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı belirtildi.