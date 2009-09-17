İstanbul'da kültür-sanat

Piyanist Tuluyhan Uğurlu bu akşam Haydarpaşa Garı merdivenlerinde sanatseverlerle buluşacak. ENBE Orkestrası 22 Eylülde Dragos'ta konser verecek.



Dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, bu akşam Haydarpaşa Garı merdivenlerinde hayranlarıyla buluşacak.



''Akdeniz'' isimli albümüyle sanatseverlerle bir araya geleceği konserde Uğurlu, Haydarpaşa Garı'nın büyülü atmosferinde Akdeniz kültürünü anlatan özel bir görsel sunumdan da yararlanacak.



Metin&Kemal Karhaman kardeşler, ''Renklerle Yaşamak'' isimli konserle yarın Kadıköy'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde olacak.



DJ Hakan Küfündür eşliğinde, ''Yıldızların Altında Eski 45'likler'' gösterisi, 21 Eylülde Taksim Life Roof'ta nostaljik müzikseverlerle buluşacak.



Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası ise 22 Eylülde Dragos Park Otel'de bir konser verecek.



Sergiler



Ortaçağ'da basılmış, o dönemin çeşitli devletlerine ait 180 orijinal sikkenin sembolik betimlerinin yan yana getirilmesiyle oluşturulan, Anadolu'nun görsel zenginliğini ortaya çıkaran ''Ortaçağ Anadolu Sikkelerinde Sembolizm'' adlı sergi yarın açılacak. Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi'ndeki sergi, 26 Aralık tarihine kadar görülebilecek.



Sevil Tunaboylu ve Erkin Gören'in, uygarlığı, binlerce yılın ardından doğu-batı kültürünün ve yaşam tarzının geldiği nokta üzerinden ele aldığı ''Uygarlıktan Kaçış'' (Escape from Civilization) sergisi de yarın açılacak. Sergi, Moda'daki Mtaar'da 12 Ekime kadar ziyaret edilebilecek.







