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Yaşam

Altın imalatı yapılan Kuyumcukent'te yangın!

Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı

10 Nisan 2015 15:19

Yenibosna’da bulunan Kuyumcukent’te çıkan yangın paniğe neden oldu. Çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, itfaiyenin de çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangın dördüncü kattaki havalandırma sistemindeki bir arıza sonucunda çıktı.

Kuyumcukent’in dördüncü katında bulunan bir atölyede saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısına kadar uzandı. Kuyumcukent çalışanları hemen tahliye edilirken, bazıları da çatıya çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı.  

Görevliler, ellerinde yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Yangınla birlikte bölge siyah dumanla kaplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.

 

Çıkış nedeni araştırılıyor

 

İlk belirlemelere göre yangın dördüncü kattaki havalandırma sistemindeki bir arıza sonucunda çıktı. Paniğe neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

‘İmalatçıların yarısına yakını orada’

 

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler yangınla ilgili olarak hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "4. katta için için yanan bir yangın olduğu bilgisini aldım. Çok önemli bir merkez Kuyumcukent. Büyük atölyecilerin merkezi orada. İstanbul'un yarıya yakın altın imalatı Kuyumcukent'te yapılıyor dedi.

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