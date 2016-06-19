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İstanbul'da korkunç kaza!

Kağıthane'de kaskı çıkan sürücü beton zemine çakıldı

19 Haziran 2016 00:33

İstanbul Kağıthane'de, önündeki kazaya karışmamak için manevra yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, 20 metre uçarak bariyerlerin dışına düştü. Kaskı kafasından çıkan sürücü beton zemine çakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Perpa Metrobüs durağı yanında meydana geldi. İddialara göre, Hidayet Kumuz, otomobiliyle Mecidiyeköy yönünden Topkapı istikametine ilerlediği sırada, önünde bir kaza meydana geldi.

Kumuz, kazaya karışmamak için şeridini değiştirmek istedi. Bu sırada, aynı istikamette hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü Fırat Yıldırım (34), otomobilin sağ aynasına çarptı. Motosiklet kontrolden çıkarken, Yıldırım, yaklaşık 20 metre uçarak bariyerlerin dışına düştü.

Bu sırada kaskı kafasından çıkan Yıldırım, beton zemine çakıldı. Kalbi duran Yıldırım'a 5 dakika boyunca kalp masajı yaptı.

Kalbi tekrar çalışan motosiklet sürücüsü Yıldırım, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fırat Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

 

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