İstanbul'da konut fiyatlarında artış yüzde 25'e dayandı

Merkez Bankası'nın Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.24 yükseldi. Böylece, konut fiyatlarında Ekim sonu itibarıyla yıllık artış yüzde 15.94'e çıkarak, yüzde 16'ya dayandı. Konut fiyatlarındaki yıllık bazda reel artış da yüzde 6.41 olarak belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, TKFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzey yüzde 24.78 ile İstanbul'da gerçekleşirken, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzey yüzde 3.55 ile Diyarbakırve Şanlıurfa'da oldu.

Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar da 2013 yılı Ekim ayındaki 1,280.90 lira düzeyinden, bu yılın aynı ayında yüzde 15.38 artışla 1,477.86 liraya yükseldi.

Merkez Bankası Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (TYKFE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.45 arttı ve yıllık bazdaki artış yüzde 14.92 ve reel olarak ise yüzde 5.47 olarak hesaplandı.

