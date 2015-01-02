T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İstanbul'da konut fiyatlarında artış yüzde 25'e dayandı

Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 16'ya, İstanbul'daki yıllık artış ise yüzde 25'e dayandı

02 Ocak 2015 23:06

Merkez Bankası'nın Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.24 yükseldi. Böylece, konut fiyatlarında Ekim sonu itibarıyla yıllık artış yüzde 15.94'e çıkarak, yüzde 16'ya dayandı. Konut fiyatlarındaki yıllık bazda reel artış da yüzde 6.41 olarak belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, TKFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzey yüzde 24.78 ile İstanbul'da gerçekleşirken, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzey yüzde 3.55 ile Diyarbakırve Şanlıurfa'da oldu.

Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar da 2013 yılı Ekim ayındaki 1,280.90 lira düzeyinden, bu yılın aynı ayında yüzde 15.38 artışla 1,477.86 liraya yükseldi.
Merkez Bankası Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (TYKFE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.45 arttı ve yıllık bazdaki artış yüzde 14.92 ve reel olarak ise yüzde 5.47 olarak hesaplandı.
 

 

ETİKETLER

istanbulkonutenfiyattürkiyeekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24