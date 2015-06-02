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Kültür-Sanat

İstanbul'da konser veren One Republic, Türkiye'den ev alacak

”Good Life” parçasının sözlerini İstanbul’a uyarlayan grup, şarkıyı söylerken arkada İstanbul videosu ve Türk Bayrağı gösterdi

02 Haziran 2015 01:54

Türkiye'de ilk konserini veren OneRepublic grubunun solisti Ryan Tedder, İstanbul'dan ev alacaklarını açıkladı. "Good Life" parçasının sözlerini İstanbul'a uyarlayan grup, şarkıyı söylerken arkada İstanbul videosu ve Türk Bayrağı gösterdi.

Sevenlerinin konser öncesi uzun kuyruklar oluşturduğu OneRepublic, ilk Türkiye konserini Pozitif Live organizasyonuyla 30 Mayıs Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da verdi.

OneRepublic, konserinde İstanbul aşkını anlattı. Sıklıkla İstanbul’da konser vermek istediğini söyleyen grubun solisti Ryan Tedder, İstanbul’dan ev alacakları haberini hayranlarıyla paylaştı.

”Good Life” parçasının sözlerini İstanbul’a uyarlayan grup, şarkıyı söylerken arkada İstanbul videosu ve Türk Bayrağı gösterdi. İki şarkılarını Volkswagen Arena’dan canlı olarak tüm dünyaya yayınlayan OneRepublic’in konserinde izleyiciler hemen hemen tüm şarkıları baştan sona ezbere söyledi.

Grup, bis bölümünde seyircilerle birlikte hep bir ağızdan söylediği “What a Wonderful World” parçasının ardından “If I Lose Myself” parçasıyla konseri sonlandırırken, izleyicilerin üzerine konfeti yağdı.

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