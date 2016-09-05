"İstanbul'da kiralık daire sayısı arttı, fiyatlar düştü"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'da satılamayan dairelerin kiraya döndüğünü bu durumun da fiyatlara yansıyacağını söyledi. ""Önümüzdeki dönemde kiralık ev adedinin artacağını, kiraların biraz daha gevşeyeceğini düşünüyorum" diyen Aşa, "Fiyatlarda şu anda yüzde 10 civarında bir düşüş var" ifadesini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre, Nizamettin Aşa yaptığı açıklamada, geçen yıl yüksek fiyatlara karşın İstanbul'da kiralık daire bulunamadığını ifade ederek, şu anda fiyatların bin miktar gevşemiş olmasının yanı sıra kiralık konut sayısının da geçen yıllara göre arttığını kaydetti.

Aşa, "Eskiye kıyasla her tarafta kiralık yer bulmak mümkün. Bunun nedenine gelince, öncelikle geçen yıl fiyatlar çok yüksekti. Diğer yandan çok fazla inşaat yapılıyor ve bu inşaatlar artık kısmen kiralığa dönmeye başladı. Yatırım için ev alan kişiler satamayınca kiraya veriyor, hatta bazı müteahhitler bile satamadığı daireleri kiraya vermeye başladı. İstanbul'daki bazı ev fiyatlarını alım gücüne endekslediğiniz zaman, alım gücü ile satılık evler buluşamıyor. Çünkü şu anda alıcı kesimin ödeme gücünü aşan bir arz var." şeklinde konuştu.

Satılamayan konutların kiralığa döndüğünü ifade eden Aşa, faizlerin yüksek olduğu dönemlerde vatandaşların konut satın almaktan ümidini kestiğini, alım talebini erteleyip kirada devam etmeye karar vermeleri nedeniyle kiralık konutlara olan talebin arttığını söyledi. Aşa, "Bu dakikadan sonra burada da dönüş olacak. Faiz düşüklüğü ve yapılan kampanyalarla kiralık talebi düşecek. Önümüzdeki dönemde kiralık ev adedinin artacağını, kiraların biraz daha gevşeyeceğini düşüyorum. Fiyatlarda şu anda yüzde 10 civarında bir düşüş var." diye konuştu. Aşa, eskiden kiralık daire bulmak zor olduğu için ev sahiplerinin kira indiriminde daha katı olduğunu, şu anda ise yapılacak pazarlıklarla belirlenen fiyatlarda indirimler yapılabildiğini, konut sahiplerinin kiralık daire sayısının artması nedeniyle bu konudaki katı tutumlarından vazgeçtiğini anlattı.





"Önümüzdeki birkaç yıl içinde kiralarda ciddi düşüş yaşanacak"





Nizameddin Aşa, kentsel dönüşüm projelerinin artarak devam etmesi ve insanların evlerine dönmesi ile birlikte önümüzdeki birkaç yıl içinde kiralarda ciddi düşüşler olacağını, beraberinde boş kiralık daire sayısında da artış olacağını söyledi. Geçen yılların aksine boş dairelerin merkezlerde de bulunduğunu ifade eden Aşa, "Ana gözlemimiz genelde merkezlerle ilgili. Beşiktaş'ta eskiden kiralık yer bulamazdınız. Şimdi her sokakta 2-3 tane kiralık afişi var. Mecidiyeköy-Şişli yine aynı şekilde." dedi.

İnsanların artık "kaliteli yaşamak" adına merkezlerden uzak ilçeleri tercih ettiğini belirten Aşa, ulaşım probleminin çözülmesi ve toplu ulaşımın yaygınlaşmasının insanların alternatif, daha kaliteli, daha uygun semtlere, yeni binalara ve daha geniş konutlara yönelmesine sebep olduğunu vurguladı.



Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da kiracıların özellikle temmuz-ağustos aylarında yer değiştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu aylarda kiralık ev sayısında dönemsel bir artış olduğu

gözlenebilir.

Son dönemlerde konut satışlarını destekleyen kampanyalar, faiz indirimleri, konut tiplerindeki seçeneklerin artması ile birlikte vatandaşların konut satın alabilmeleri de kolaylaştı. Kiracılıktan ev sahipliğine geçiş kolaylaştığı için de ev değiştiren kişi sayısı arttı ve kiralık ev sayısında artış oldu. Özellikle son dönemde kirada pahalı bölgelerden daha ucuz bölgelere doğru bir geçiş var. Pahalı bölgeler gözönünde olduğu için çok fazla kiralık ev var algısı oluşuyor. Oysa pahalı bölgelerden düşük fiyatlı bölgelere geçmek isteyen vatandaşlar da düşük fiyatlı bölgelerde kiralık ev bulmakta zorlanıyorlar."





"Suni yükseliş"





ERA Gayrimenkul Türkiye Koordinatörü Mustafa Baygan ise kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri kapsamında hızlı başlangıçlar olduğunu belirterek, "Devamında evleri yenilenme aşamasında olan ev sahipleri devlet katkısı ve kira yardımı ile kiralayacağı evlerde pazarlık yapmaksızın yüksek rakamlara daire kiraladı. Yenilenme tamamlanıp ev sahipleri kendi mülklerine geçtiğinde boş kalan bu daireler, yüksek rakamlara alıcı ve kiracı bulamadı. Dolayısıyla bu suni yükseliş ile şu anda özellikle kentsel dönüşümün etkin olduğu bölgelerde, binalarda mutlaka 1-2 daire boş kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.