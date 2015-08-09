'İstanbul'da kira fiyatları yüzde 100 arttı'

İstanbul’da merkezi konumda bulunan ilçelerde kiralık ev bulmak giderek zorlaşıyor. Kira fiyatları ise her geçen gün yükseliyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, üniversitelerin olduğu semtlerde kira fiyatları yüzde yüz arttığını söyledi. Aşa "Bir talep oluştu, fiyatlar bir anda tavan yaptı. Bunun sebepleri arasında kentsel dönüşümün hızlanmasıyla evi yıkılacak vatandaşların kiraya çıkması ile Suriyeli göçmenlerden gelen talep de var" dedi. Aşa, kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeleri de sıraladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre, İstanbul'da bir üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden bazıları barınmak için devlet yurtlarını ya da özel yurtları tercih edecek.

Evde kalmak isteyen öğrenciler ise üniversitelerine yakın bölgelerde kiralık ev aramaya başladı. Bu durum üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira fiyatlarının artmasına neden oldu.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, ocak ayından bu yana kiralık evlerde talep ve fiyat artışı gözlemlediklerini söyledi.

Nisan-Mayıs ayına kadar fiyatların yüzde 30-40 civarında arttığını, geçen yıl 1000 lira olan bir evin şu anda 2000 lira civarında tutulduğunu belirten Aşa, şöyle konuştu: "Haziran ve temmuz ayları da atamaların ve tayinlerin yapıldığı aylar. Bu da kiralık ev hareketliliğine neden oldu. En büyük etken ise üniversite öğrencileri. İstanbul'da onlarca üniversite var. Sadece Beşiktaş ilçesinin 9 üniversitesi bulunuyor. Yıllık öğrenci hareketliliği tahmini olarak 150-200 bin kişi. İstanbul'daki kiralık evlerin yüzde 20'si öğrenci hareketliliğinden etkileniyor."

Aşa, üniversitelerin ikinci kayıt döneminde yurtlara yerleşmekten ümidini kesecek öğrenciler bulunduğu ve öğrencilerin yurtlarda kalmak istemediğini dile getirdi.

Öğrencilerin, sosyal hayatın içinde olmak istediğini, bu nedenle tercih edilen semtlerde fiyatların yükseldiğini aktaran Aşa, "Bunların başında da Beşiktaş geliyor. Levent, Etiler gibi yerler de durumu daha iyi olan öğrencilerin tercih ettiği yerler. Üniversitelerin olduğu semtlerde kira fiyatları yüzde yüz arttı. Hatta bazı bölgelerde yüzde yüzün üzerine çıktı" diye konuştu.

Öğrencilerin yoğunlaştığı ilçeler

Aşa, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece'nin de öğrencilerin kiralık ev aradığı bölgeler olduğunu belirtti.

Bu bölgelerde yakın zamanda 700-800 liraya güzel evler tutulurken şimdilerde 1200-1300 liraya ev bulunamadığını söyleyen Aşa, "Kadıköy merkez de Marmara Üniversitesinin burada olması nedeniyle rağbet görüyor. Üsküdar hem Beşiktaş'a hem de Kadıköy'e yakın olması nedeniyle tercih edilen yerler arasında. Bu yıl 200 bin kişilik öğrenci hareketliliği bekliyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm ve Suriyeliler tetikledi

Aşa, kentsel dönüşümün de kiraları yükselttiğini ifade etti. Talep artışının nedenlerine değinen Aşa, şu bilgileri verdi: "Bir talep oluştu, fiyatlar bir anda tavan yaptı. Bunun sebepleri arasında kentsel dönüşümün hızlanmasıyla evi yıkılacak vatandaşların kiraya çıkması da var. Bu bir taleptir. İkincisi yoğun bir şekilde Suriyeliler geldi, alternatif semtler dediğimiz Bağcılar, Güngören, Esenler, Avcılar, Esenyurt gibi yerlerde fiyat patlamasına sebep oldu. Suriyeliler Fatih'te tutunamadılar çünkü Fatih'e gelen yabancılar genelde turistik amaçla gelenler. Suriyelilerin İstanbul'un batısına doğru kaymasıyla mesela Bağcılar'da 400 lira olan bir ev 900 liralara çıkmaya başladı."

Aşa, satılık ev fiyatlarının yükselmesinin de kiralık evlere olan talebi arttırdığını vurguladı.

İnsanların ev satın alma düşüncelerini ertelediğini aktaran Aşa, "Eskiden, 'Kira ödeyeceğime, üstüne para koyayım ev alayım' diyordu insanlar ama şimdi faiz yüksek, evin fiyatı yüksek dolayısıyla bu tip talepler de ertelendi" diye konuştu.