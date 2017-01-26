T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı

İstanbul Ataşehir'de bir kuru temizleme dükkanında bulunan kazan içerisindeki kimyasal maddenin taşması sonucu 4 kişi zehirlendi

26 Ocak 2017 03:53

İstanbul Ataşehir'de bir kuru temizleme dükkanında bulunan kazan içerisindeki kimyasalmaddenin taşması sonucu 4 kişi zehirlendi.

Olay saat 22:00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir kuru temizleme dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre dükkan içerisinde bulunan kimyasal madde dolu kazanın taşması sonucu dükkanı buhar kapladı. Kaplayan buharı soluyan dükkan sahibi Orhan Kılıçdere ve Nisanur Kılıçdere zehirlendi.

Durumu fark eden mahalle sakinleri dükkan içerisinde bulunan iki kişiyi kurtarmak için vatandaşlara müdahale etti. O sırada mahalle sakinlerinden Cumali Kapçak ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kimyasal maddeden etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimyasal maddeden zehirlenen baba, kızı ve kimyasaldan etkilenen 2 kişiyi Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla alakalı soruşturma başlattı. 

 

ETİKETLER

ataşehirkimyasal maddezehirlenmeyaralıhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24