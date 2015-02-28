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İstanbul'da kimyasal madde yüklü tankerde patlama

İkitelli Organize Sanayi sitesinde kimyasal madde yüklü tankerde patlama sonrası yangın çıktı

28 Şubat 2015 12:36

İkitelli Organize sanayi sitesinde kimyasal madde yüklü tankerde patlama sonrası yangın çıktı. Çevredeki araçlara da sıçrayan yangın devam ediyor.

İkitelli Turgut Özal Bulvarı'nda park halindeki ambalaj imalatında kullandığı öğrenilen solvent maddesi yüklü tankerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
      
Yangın, tankerin yakınındaki 5 katlı tekstil atölyesine sıçradı. Bu sırada atölye önünde park halinde bulunan ve Kur'an-ı Kerim cüzlerinin bulunduğu araç da yanmaya başladı. Yangın, binanın yakınında bulunan bir otomobilde hasara yol açtı.
      
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Başakşehir, İkitelli, Avcılar ve Küçükçekmece itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
      
Bu arada fabrika çalışanları binadan tahliye edildi.

Patlamayla ilgili video şöyle:

 

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