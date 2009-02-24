İstanbul'da kim önde?

Yerel seçimlere yönelik yarışta Kadir Topbaş açık farkla önde.Ankette partilerin oy oranlarından, seçmenin neye göre oy vereceğine, partilerin açılımlarının, Ergenekon'un, yolsuzlukların, yardımların, Davos'un seçmen üzerindeki yansımalarına kadar pek çok çarpıcı sonuç ortaya çıktı.