İstanbul'da kim önde?

Uluslarası pazarlama ve kamuoyu araştırma şirketi Ipsos KMG tarafından Habertürk için İstanbul'da seçim anketi yapıldı. Anket için İstanbul'da 39 ilçede, 102 mahallede toplam 1873 kişi ile görüşüldü.
Yerel seçimlere yönelik yarışta Kadir Topbaş açık farkla önde.
Ankette partilerin oy oranlarından, seçmenin neye göre oy vereceğine, partilerin açılımlarının, Ergenekon'un, yolsuzlukların, yardımların, Davos'un seçmen üzerindeki yansımalarına kadar pek çok çarpıcı sonuç ortaya çıktı. İşte anketten çarpıcı sonuçlar...