İstanbul'da kentsel dönüşümün başlayacağı 4 ilçe belli oldu

T24 - Başbakan Erdoğan'ın "İktidarımıza bile mal olsa yapacağız" dediği Kentsel Dönüşüm'ün yol haritası belli oldu. Dönüşüm, İstanbul'un 4 ilçesinde başlayıp dalga dalga yayılacak.



Deprem riski altındaki yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek ‘Kentsel dönüşüm’ için hazırlanan yasa tasarısı, Meclis'te alt komisyondan geçerken, Türkiye'nin dev dönüşümünün yol haritası da belli oldu. "Kentsel dönüşüm rüyalarıma giriyor" diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kentsel dönüşüm ile ilgili, "Türkiye'deki binalar dalga dalga modernleşecek. Değişim 3, 5, 10, 20 yıllık periyotlarla olacak. Dalga dalga Türkiyemizi modern hale getirmek bizim boynumuzun borcudur" değerlendirmesinde bulundu. Dönüşümün Türkiye maliyeti 400 milyar, İstanbul rakamı ise 100 milyar dolar öngörülüyor.



Start Başbakan'dan



Türkiye'nin dönüşümü İstanbul'dan 'start' alacak. Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul'un acil dönüşümü bekleyen dört ilçesinde eş zamanlı yıkımlarla başlayacak dev dönüşümde ilk kazmayı, Başbakan Tayyip Erdoğan vuracak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nisan ve mayısta hedeflenen tarihi 'start'ın verileceği ilçeleri sır gibi saklarken, bu ilçelerin Zeytinburnu, Ümraniye, Pendik ve Avcılar olduğu öğrenildi. Zeytinburnu, Pendik ve Avcılar için kentsel dönüşüm alanları belirlemeleri tamamlanırken, Ümraniye için çalışmalar 2-B arazilerinden doğan sorunlar nedeniyle orta vadede çözülecek. Başbakan Erdoğan'ın "İktidarımıza mal olsa da yapacağız" diyerek sahiplendiği dev dönüşüm eş zamanlı olarak İstanbul ve Anadolu geneline yayılacak. Yeni İstanbul'un dönüşümü, Kanalİstanbul ve iki şehir projeleri ile eşzamanlı ilerleyecek. 'Yeni İstanbul' 2023'e yetiştirilmeye çalışılacak. Meclis'te alt komisyondan geçen kanun tasarısının genel kurulda kabul edildikten sonra yasalaşacak. Yasa çıktıktan sonra acil dönüşümün başlatılacağı yerlerde 30 günlük tahliye süreci başlatılacak.



Vatandaş da başvurdu



Kentsel Dönüşüm için belediye başvurularının yanında vatandaştan da sayısız telefon, e-mail ve yazılı başvuru geldi. Başvurularda, vatandaşların evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda endişelerinin olduğu ve evlerini mutlaka Kentsel Dönüşüm kapsamında yenilemek istediklerini anlattıkları başvurular başı çekiyor. Bakan Erdoğan Bayraktar'ın "Kentsel Dönüşüm'ü çalışan ve proje hazırlayan belediyelerle gerçekleştireceğiz" açıklamasından sonra, 110 il ve ilçe ayrıntılı çalışmalarını hazırlayarak bakanlığa başvurusunu yaptı. Bazı iller tüm ilçeleri ortak başvuru hazırlarken, başvurular Türkiye'deki çarpık ve depreme dayanıksız yapılanmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Kentsel Dönüşüm ihtiyacı olan yerleşim alanlarının yer aldığı başvurular ayrıca Türkiye'deki 'sel ve taşkın' gerçeğini de ortaya çıkardı.