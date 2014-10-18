İstanbul'da kentsel dönüşüme 128 milyon TL ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 2015-2019 yılları arasında İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerine 128 milyon TL ayrıldığını söyledi.

Plana göre İstanbul'da raylı sistem uzunluğu yüzde 140 artacak, minibüs ve dolmuşlara İstanbulkart ile binilecek, taksiler ise merkezi sistemden yönlendirilecek, her yıl ortalama 780 sosyal konut inşa edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve belediye meclisinde kabul edilen 2015-2019 Stratejik Planı'nda, İstanbul'da 4 yıl boyunca yapılması planlanan projelerin maliyetleri, tamamlanma süresi ve genel ayrıntılarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Stratejik Plana göre 2015–2019 yılları arasında raylı sistem projelerine 21,5 milyar TL harcanması hedefleniyor.

Deniz yolunun geliştirilmesi için ise 683 milyon TL harcanması planlanıyor. 2017'ye kadar alınacak 10 yeni gemi ile deniz yolunu kullananların oranı yüzde 5 olacak.

Öte yandan İstanbul'da birçok semtin Riskli Alan ilan edilmesi ile tartışmalara neden olan Kentsel Dönüşüm Projelerine 5 yılda 128,6 milyon TL ayrılacağı açıklandı. Belediye parselleri üzerindeki gecekonduları düzenli yaşam alanına dönüştürmek için 646.4 milyon lira harcanacak. Belediye parselleri üzerinde bulunan gecekonduların yıkımında her yıl ortalama 90 gecekondu tasfiye edilecek. Bu süreçte tamamlanan sosyal konut sayısının ise her yıl ortalama 780 olması planlanıyor.