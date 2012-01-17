-İstanbul'da KCK'ya yönelik operasyon İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - İstanbul'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK'ya yönelik operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. KCK'ya yönelik diğer operasyonlarda elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Maltepe ve Ümraniye'de yeni bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Bu arada, dün BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in şoförü ve bir gazete muhabirinin de gözaltına alındığı öğrenildi.