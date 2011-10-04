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İstanbul'da KCK operasyonu: 37 gözaltı İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2011 11:54

-İstanbul'da KCK operasyonu: 37 gözaltı İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli semtlerde takibe aldıkları adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 37 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonların devam ettiğini belirten yetkililer gözaltıların artabileceğini kaydettiler.

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