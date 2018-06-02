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Yaşam

İstanbul'da kaybolan 3 çocuk Tokat'ta bulundu

Çocukların daha önce tanıdıkları G.Y.'nin yanına gezmeye gittikleri belirtildi

02 Haziran 2018 00:41

İstanbul Avcılar'da aynı mahallede oturan ve ailelerinin 5 gündür kendilerinden haber alamadığı 3 çocuk  Tokat’ın Zile İlçesinde bulundu.

İstanbul’dan 27 Mayıs'ta Avcılar'daki evlerinden ayrılarak kayıplara 13 yaşındaki Berfin Nazlı Balavuz, 14 yaşındaki Berkay Bozacı ve 17 yaşındaki Batuhan Durmaz aileleri 5 gün boyunca haber alamadı.

Polise başvuran aileler, ayrıca bir televizyon kanalındaki programa da giderek yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda kayıp 3 çocuğun kışları İstanbul’da yaşayan, yazları ise Tokat’ın Zile ilçesinde ikamet eden G.Y. (44) isimli kişinin yanına gittikleri tepsit edildi.

Polis ekiplerince G.Y.'nin yanından alınan çocuklar, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailelerin çocukları teslim almak için İstanbul’dan Tokat’a hareket ettikleri öğrenildi. Çocukların ilk ifadelerinde önceden tanıdıkları G.Y.'nin yanına gezmeye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.(DHA)

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