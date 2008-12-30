İstanbul'da kara devam, buzlanmaya dikkat

Kar 2 bin köy yolunu kapattı

Sibirya üzerinden gelen aşırı soğuk hava nedeniyle bugün sıcaklık 3 ile 5 derece daha azaldı. Soğuk hava en fazla Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor. Kar İstanbul’da şiddetini artıracak.İstanbul dün gece beyaza büründü, kente yılın ilk karı düştü. Aralıklı ve oldukça zayıf kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek. Dün akşam Sarıyer, Maslak, Ümraniye gibi yüksek ilçelerde başlayan hafif kar yağışı bugün kent geneline yayılacak. Şiddetli kar yağışı Avrupa yakasında başta Eyüp, Şişli, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Esenler, Büyükçekmece, Kağıthane ilçeleri ile boğaz çevresi, akşam saatlerinden sonra ise Anadolu yakasında Beykoz, Ümraniye, Samandıra, Sultanbeyli ilçelerinde görülecek. Kentte poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık sıfır ila 1 dereceyi geçemiyor. Yarın kentte rüzgar hafifleyecek ve yağış daha çok karla karışık yağmur şeklinde düşecek.Bugün Karadeniz kıyılarında dahi kar yağışları etkili olmaya başladı. Zonguldak’tan itibaren Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize boyunca kıyılar boyunca bugün ve yılın son günü kar yağışları etkili olacak.Doğu Anadolu’da kar yağışları sürüyor, yarın kar yağışları kuvvetlenecek. Erzurum’dan Bingöl ve Van’a kadar kar yağışı yoğun olacak.31 Aralık akşamı Türkiye genelinde aşırı soğuk havada geçecek. Kar yağışı Karadeniz ve Doğu Anadolu’da görülecek. Yeni yılın ilk günlerinde hava açıyor, hava sıcaklığı cumadan itibaren Marmara ve Ege’de lodos ve yağmurun etkisiyle biraz artacak.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de bugün ve yarın, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı. Oluşturulan Kriz Masası ise trafikte yaşanan sıkışlık ve kazaların önüne geçilmesi için vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi.İstanbul'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı deniz otobüsü ve feribot seferleri yapılamıyor.İDO'dan alınan bilgiye göre, saat 07.00'daki Yenikapı-Bandırma feribot seferi ile saat 07.30'daki Bandırma-Yenikapı ve saat 08.00'deki Armutlu-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Bu arada, saat 08.00'de Bostancı'dan kalkan Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy deniz otobüsünün de elverişsiz hava koşulları yüzünden Kadıköy'de bekletildiği bildirildi.Kar yağışı, İstanbul'da hava trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken bazı uçaklar olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.Kar yağışının şiddetini artırdığı dakikalarda Atatürk Havalimanı'na uçakların inmesi güçleşti. Bu nedenle bazı iç hat ve dış hat seferlerini yapan uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. THY ve Onur Havayolları yetkililerinden alınan bilgiye göre Sabiha Gökçen'e inen uçaklarda bulunan yolcuların gidecekleri yerlere servisler aracılığıyla gönderilecekleri öğrenildi.THY'nin TK-1992 sefer sayılı Londra-İstanbul seferini yapan uçağı 22.05'de Onur Havayolları'nın OHY-1472 sefer sayılı Paris-İstanbul seferini yapan uçağı da saat 22.30 sularında yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı yerine Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıkları öğrenildi.İç Hatlarda ise THY'nin Dalaman-İstanbul seferini yapan uçağı ile Onur Havayolları'nın Adana-İstanbul seferini yapan uçağı Atatürk Havalimanı yerine Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. THY'nin Diyarbakır-İstanbul seferini yapacak olan TK-641 sefer sayılı uçuşu da iptal edildi.Dün akşam, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı rüzgarla da birleşince vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sürücüler karla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı.Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Araç sürücüleri araçlarını yolun ortasında durdurarak zincir takmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da yolda kalan araçları iterek, yokuşu geçirmeye çalıştı.İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Okan Üniversitesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.Okan Üniversitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da etkili kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacağı duyuruldu.İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.Kar yağışının bugün aralıklarla devam edeceğini belirten Yıldırım, yarın ise karın yerini tekrar karla karışık yağmura bırakacağını dile getirdi. Yıldırım, 2 Ocak’tan itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede artmaya başlayacağını söyledi.Kar yağışı ve soğuk nedeniyle Ağrı Merkez ve Hamur ve Tutak ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi.Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle, Ağrı merkez ve bağlı köylerle Hamur ve Tutak ilçeleri ve köylerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi.Yoğun kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın merkeze bağlı köyleri ile Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinde eğitime ara verildi.Iğdır Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle Iğdır merkeze bağlı köyler, Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri ile bu ilçeler ve Tuzluca ilçesine bağlı köylerde ilköğretim ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.Yoğun kar yağışının görüldüğü Kastamonu'nun Küre ilçesinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile ilçeye bağlı 34 köydeki yatılı bölge okulları dışında kalan eğitim öğretim kurumları bugün tatil edildi.