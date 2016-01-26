İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Yağışın ilerleyen saatlerde il genelini etkilemesi bekleniyor. Kentin batısından giren kar yağışı şiddetini arttırdı. Kar yağışının Avrupa yakasında akşam saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Anadolu yakasında ise akşam saatlerinde kar yağışının etkili olacağı kaydediliyor. Kar, yarın İstanbul'u terk ediyor.

Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları 7-9 derece birden artacak.

Radikal’de yer alan habere göre, görüş mesafesinin oldukça düştüğü Büyükçekmece ve Beylikdüzü'de kar yağışının bir süre daha etkili olması bekleniyor. Metrobüs başta olmak üzere ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ekipler çalışıyor.

Kar yağışı 181 uçak seferini iptal ettirdi

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan iç ve dış hat olmak üzere toplam 181 sefer iptal edildi.Türk Hava Yolları 143, Atlas Global Hava Yolları 10, Pegasus Hava Yolları 22, Onur Air ise 6 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle yapamayacağını duyurdu. Atatürk Havalimanı'nda başlayan kar yağışı en çok sıcak iklimden gelen transit yolcuların ilgisini çekti. Kar yağışını gören yolcular telefonlarıyla kar yağışını görüntülediler. Hızını artıran kar yağışı köprülerin numaralarını bile karla kapattı.

Bu arada uçaklar buzlanmaya karşı kalkışlarından önce De-icing denilen işlemle alkol ve glikoz karışımı sıvıyla yıkandı. Uçaklar kar yağışı esnasında adeta kaybolurken Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait karla mücadele araçları pist başında bekleyerek olası kapanmaya karşı tedbir aldılar.