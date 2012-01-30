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İstanbul'da kar yağışı İSTANBUL (A.A)

30 Ocak 2012 12:17

-İstanbul'da kar yağışı İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Sibirya ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da kar yağışı sürüyor. İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı il genelinde dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olmaya başladı. Kar yağışı İstanbul'da, pazartesi, salı ve çarşamba günleri de aralıklarla etkisini gösterecek. İstanbul Boğazı ve kentin kuzey kesimlerinde kar yağışı etkisini daha fazla gösteriyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları kar yağışının etkisiyle 3 ve 5 derece azalırken, kuvvetli rüzgarla don ve buzlanma bekleniyor. Sibirya'dan gelen soğuk havayla birlikte, İstanbul'un yanı sıra Marmara Bölgesi'nin bazı bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün için en düşük sıcaklığın eksi 1 derece, en yüksek sıcaklığın 2 derece, salı günü en düşük eksi 2, en yüksek 1, çarşamba günü de en düşük eksi 1 ve en yüksek 1 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Perşembe gününden itibarende İstanbul'da parçalı bulutlu hava etkili olacak. Kar yağışı perşembe günü sıcaklıkların artmasıyla etkisini yitirecek. -Kar kalınlıkları- Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yapılan ölçümlerde, kar kalınlığı Arnavutköy, Sarıyer, Sancaktepe, Çekmeköy ve Çamlıca'da 10, Beylikdüzü, Avcılar, İkitelli'de 6, Beşiktaş, Bakırköy, Bostancı, Ümraniye ve Çatalca'da 5, Riva, Beykoz'un köyleri, Sarıyer Zekeriyaköy'de 20, Kağıthane ve Maslak çevresinde ise 8 santimetre olarak tespit edildi.

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