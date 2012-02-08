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Yaşam

İstanbul'da kar yağışı başladı

Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı. İstanbul'da trafikte yoğunluk var. Kar cuma günü etkisini kaybedecek. Hafta sonu ise yağmur var.

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı. İstanbul'da trafikte yoğunluk var. Kar cuma günü etkisini kaybedecek. Hafta sonu ise yağmur var.
 

İstanbul'da dünden beri devam eden yağış, gece saatlerinden itibaren yerini karla karışık yağmura bıraktı. Karla karışık yağmur özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olurken, saat 03.00 sıralarında Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Üsküdar Çamlıca Tepesi, Beykoz Kavacık ve Çavuşbaşı'nda kar yağışı yollarda ve araçların üzerinde tutmaya başladı. Anadolu Yakası Hadımköy'de de kar yağışı görülmeye başlandı.


Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca yolları trafiğe açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer trafiğe çıkacak olan sürücüleri tedbirli olmaları yolunda uyarıyor.


İstanbul'da perşembe ve cuma günü kar yağışının, kuvvetli poyrazla birlikte aralıklarla devam etmesi, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren ise etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtiliyor.



Yurtta hava


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; Muğla, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Hava sıcaklığı, Marmara ve Karadeniz'de 5 ila 7 derece, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Türkiye’nin büyük bölümü yağışlı geçecek.


Trakya ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.


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