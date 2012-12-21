İstanbul'da kar tatili trafiği rahatlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve başta trafik olmak üzere, İstanbullular'ın kısmen mağdur olmasına yol açan kar yağışı, etkisini kaybetmeye başladı. İstanbul güne, karayel yönünden kuvvetli esen rüzgar eşliğinde hafif kar yağışıyla başladı. Kar yağışının öğle saatlerine kadar kuzey ilçelerinde devam etmesi bekleniyor.

Kar kalınlığı Beykoz, Çatalca, Riva, Bahçeköy ve Zekeriyaköy'de 40, Çamlıca, Başakşehir, Arnavutköy, Kemerburgaz 30, Ümraniye, Kartal, Kağıthane, Beylikdüzü 15, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy'de 4 santimetre ölçüldü.

Soğuk hava ve fırtınanın nedeniyle sıcaklık 13 derece birden azalırken, soğuk hava 25 Aralık Salı gününe kadar sürecek. Kentte, hafta başına kadar sulu kar ve hafif kar yağışı devam edecek, gece ve sabah erken saatlerde buzlanma ve don hadiseleri görülebilecek.

Yollar boşaldı

İstanbul'da eğitime bir gün ara verilmesi trafiği de önemli ölçüde rahatlattı. Kentte, şu an itibariyle toplu ulaşım sisteminde herhangi bir aksama yaşanmıyor. Şehir hatları vapurları ve İDO seferlerinde herhangi bir iptal bulunmuyor.

Ana arterlerde trafik normal akışında seyrederken, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerinde de trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Çok sayıda İstanbullu'nun inerek yürümeyi tercih ettiği metrobüs de dün yaşananların aksine bugün seferlerini düzenli olarak sürdürüyor.

Uzmanlar, dün yollarda yaşanan sıkışıklığın büyük ölçüde sürücülerin kış lastiği kullanmamasından kaynaklandığını belirtti.

1300 personel çalıştı

Karla mücadele ekipleri, sabaha kadar ana arterler ve yolların katılım kavşaklarında tuzlama çalışmaları yaptı. Kentte sabaha kadar 250 araç, bin 300 personel tuzlama ve kar kürüme çalışması yaptı. Çalışmalarda 2 bin 788 ton tuz, 40 ton solüsyon kullanıldı. Sokakta yaşayan 305 kişi Sarıyer Metin Oktay Spor tesisinde misafir ediliyor. Fırtına nedeniyle çeşitli ilçelerde 8 ağaç devrildi.