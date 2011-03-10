-İSTANBUL'DA KAR SEFERBERLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - İstanbul'da karla mücadele çalışmaları kapsamında, 9 saatte 3 bin 734 ton tuz, 41 ton solüsyon kullanıldığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, karlı havanın bu akşam İstanbul'u terk edeceği belirtildi. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar devam ettiği, AKOM ekiplerinin ana arterler ve katılım noktalarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Kar kalınlığının, Şile Ağva'da 15-25 santimetre, Beylikdüzü, Halkalı, İkitelli, Zekeriyaköy, Çamlıca, Kartal, Tuzla-Orhanlı'da 8-12 santimetre, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Ümraniye ve Çekmeköy'de 4-7 santimetre, Bostancı, Taksim, Beşiktaş ve Eminönü'nde ise 2-3 santimetre olarak ölçüldüğü ifade edildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Aralıklarla devam eden kar yağışının, öğleden sonra batı kesimlerden başlayarak, akşam saatlerinde Anadolu yakasını terk etmesi bekleniyor. Hafta başından bu yana kuvvetlice, aralıklarla hamle yaparak tam fırtına şeklinde (80-100 kilometre hızla) esen rüzgarın da ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Cumartesi sabahına kadar don ve buzlanma bekleniyor. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 343 personel ve 772 araçla kötü hava koşullarıyla mücadele ediyor. Dün akşam 22.00 ile bu sabah 07.00 saatleri arasında, 3 bin 734 ton tuz 41 ton solüsyon kullanıldı. Kimsesiz 304 vatandaş, otelde misafir ediliyor." -ŞİDDETLİ POYRAZ ETKİSİNİ KAYBETTİ- Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Şiddetli poyraz nedeniyle yollarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 23 şilep ve tanker, rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerine çevirerek demirledi. 3 gündür demirli bekleyen şilep ve tankerler fırtınanın etkisini kaybetmesi ile sabah saatlerinde boğazlardan geçmek üzere hareket etti. Olumsuz hava koşullarından etkilenerek balığa çıkamayan Şarköylü balıkçılar, Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında demirleyerek bekledi. Havanın düzelmesiyle balıkçı tekneleri de balık avı için yeniden Marmara'ya açıldı. Öte yandan, Şarköy'ün Ulaman, Yayaağaç ve Bulgur mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar ve buzlanma nedeniyle, Şarköy-Bursa otobüs seferleri de iptal edildi. -HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI- Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu 50. kilometresi Döngel köyü girişinde heyelan nedeniyle yol trafiğe iki yönlü olarak kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmalara başlarken, büyük kaya parçalarının yolu tamamen trafiğe kapattığı bildirildi. -YABAN HAYVANLARINA YEM- Karadeniz'de de etkisini sürdüren kar yağışı, Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Birçok hayvan türü için farklı yaşam ortamları sunan milli parkta özellikle don ve kar yağışının hakim olduğu kış aylarında İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yemleme çalışması yapılıyor. İl Çevre ve Orman Müdürü Ercan Yeni, yaptığı açıklamada, 48 çeşit memeli hayvanla 95 çeşit kuş türünün yaşadığı Küre Dağları Milli Parkı'nda kuşlar için yağlı, kırık buğday ve mısır gibi yemler bırakıldığını söyledi. Memeli hayvanlar için de köy halkından ve pazar yerlerinden temin edilen sebze artıklarını değerlendirdiklerini anlatan Yeni, şöyle konuştu: "Milli parkta bulunan ayı, geyik, karaca, yaban domuzu, su samuru, tilki, çakal, sansar, porsuk, kokarca, tavşan, yarasa ve orman fareleri gibi en çok rastlanan memeli türlerin yanı sıra yine fazla sayıdaki atmaca, kerkenez gibi kuşlar için kar olduğu sürece yemleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Yemlemeyi, hayvanların yüksek kesimlerden alçaklara indiği geçiş yollarında yapıyoruz. Hayvanların hemen hemen tamamı yemin yanı sıra donan derelerde su ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için alçak bölgelere iniyor, çözülmüş suyla buluşuyor. Bu sayede hayvanlar yemleri de görerek ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar." -39 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI- Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Develi ilçesine bağlı 11, Pınarbaşı'na bağlı 3, Sarız'a bağlı 20 köy ve Yahyalı'ya bağlı 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Açıklamada, kapalı bulunan toplam 39 köy yolunun ulaşıma açılması için yol açma çalışmalarının devam ettiği de kaydedildi. Öte yandan, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kar nedeniyle Develi-Bakırdağı-Gezbeli yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.