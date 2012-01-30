-İstanbul'da kar kazaları İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İstanbul genelinde, dün akşamdan bugün öğle saatlerine kadar 71 trafik kazası meydana geldi, kazalarda bir kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün akşam saat 19.00'dan bugün saat 11.00'e kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve kayma sonucu ölümlü 1 kaza, yaralamalı 13, maddi hasarlı 57 olmak üzere toplam 71 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi öldü, 22 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı. Kent genelinde kar yağışı devam ederken, kapanan yol bulunmadığı bildirildi.