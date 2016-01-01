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Yaşam

İstanbul'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

İBB İstanbul'un Yalıköy, Esenyurt, Çatalca, Beylikdüzü ilçelerinde kar kalınlığının 45-50 santimetreye ulaştığını bildirdi

01 Ocak 2016 13:53

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 50 cm’ye ulaştı. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki kar yağışıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı İstanbul'da 50 cm'ye ulaştı. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı akşam saatlerinde etkisi kaybediyor. Gece saatlerinde yer yer yoğun şeklinde devam eden kar yağışı sabaha kadar sürdü. Ekipler ana arter ve çevre yollarında tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı" dendi.

Son 24 saat içinde yapılan çalışmalarda 21 bin 220 ton tuz, 228 ton solüsyon kullanıldığı kaydedildi.

Kentte ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle açıklandı:

- Yalıköy, Esenyurt, Çatalca, Beylikdüzü: 45-50 cm

- Kartal, Tuzla, Hadımköy, Arnavutköy, Beykoz: 30-35 cm

- Eyüp, Esenler, Avcılar, Pendik, Ümraniye: 25-30 cm

- Kağıthane, Bağcılar, Bahçelievler, Ömerli, Şile: 15-20 cm

- Taksim, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, Üsküdar: 7-12 cm

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