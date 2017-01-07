İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da son ölçlüen kar kalınlıklarını açıkladı. . Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığı 110 cm'ye ulaşırken, Arnavutköy'de 60-65 cm, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60 cm'ye kadar çıktı.

Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.

Kar kalınlıkları

Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:



-Çatalca-Subaşı: 110 cm

-Arnavutköy: 60-65cm

-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm

-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm

-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm

-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm

-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm

-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm